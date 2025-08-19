Арсенал забрани на 17 фена да посещават мачовете на отбора

От Арсенал потвърдиха, че 17 фенове на отбора са били наказани за обидно и дискриминационно поведение през миналия сезон, включително шестима клубни членове, които са извършили онлайн злоупотреби.

Всеки един привърженик е отстранен от всички мачове на лондончани за период между една и три години.

От 11-те нарушения на стадиона, три са били за сексуален език/тормоз, а две - за расизъм.

Един от инцидентите с онлайн злоупотреба е довел до действия от страна на правоохранителните органи, като е имало и три смъртни заплахи.

Клубът продължава да съдейства на столичната полиция в девет други разследвания.

