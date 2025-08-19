Популярни
  Диого Морейра става пилот на LCR Хонда, получава заводски статут

Диого Морейра става пилот на LCR Хонда, получава заводски статут

  19 авг 2025 | 19:02
Диого Морейра е пред приключване на сделката, която ще го вкара в MotoGP догодина като пилот на LCR Honda. Информацията е на motorsport.com.

Очаква се, че сделката, която ще оформи бъдещето на 21-годишния бразилец, който се бори за титлата в Moto2, ще стане факт тази седмица, най-вероятно през уикенда в Унгария.

Идването на Морейра в LCR ще е за сметка на Сомкиат Чантра, който не успява да се адаптира към MotoGP и в момента е контузен. Пак според motorsport.com, раздялата на тима на Лучо Чекинело с Чантра ще сложи край на отношенията на LCR с японската петролна компания Идемицу.

Сделката ще означава дългогодишен ангажимент на Морейра към Хонда и възможност да се бори за място в заводския тим на японския гигант, като се очаква още през 2026 той да е със статут на заводски пилот, макар и да кара за клиентски тим.

Снимки: Gettyimages

