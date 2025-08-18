Диого Морейра иска заводско място в MotoGP догодина

Бразилецът Диого Морейра заяви, че целта му е да получи заводско място при преминаването си в MotoGP, което е много вероятно да се случи още през 2026 година.

Морейра в момента се състезава в Moto2 и спечели своята първа победа в Нидерландия в края на юни. През изминалия уикенд той постигна втория си успех в средния клас, триумфирайки в Гран При на Австрия. С този триумф на „Ред Бул Ринг“ бразилецът се върна в битката за титлата, в която изостава с 35 точки от лидера Мануел Гонсалес.

През последните седмици се заговори усилено, че Морейра ще премине в MotoGP догодина, като той е свързван с места в лагерите на Ямаха и Хонда. Според една версия той ще партнира на Топрак Разгатлиоглу в Прамак Ямаха, а според друга ще замени Сомкиат Чантра в LCR Хонда. Второто обаче е по-малко вероятно да се случи заради японската петролна компания Idemitsu, която спонсорира единия мотор на LCR и има желанието той да се управлява от азиатец.

Както и да стане обаче, Морейра каза, че иска да кара в MotoGP защото го е заслужил, а не заради неговата националност. Както е известно догодина световният шампионат по мотоциклетизъм на писта трябва да се завърне в Бразилия, а от Дорна със сигурност биха се радвали, ако в MotoGP има бразилски пилот.

„Ако отида в MotoGP, ще е защото съм си го заслужил, флагът няма да е от значение. Ще е защото съм бърз, а не заради моя произход. В следващите дни аз ще седна с моя агент (Диего Силванте) и моя екип, за да разгледаме опциите пред нас.



„Бих предпочел да получа заводско място, заради частите и подкрепата, които бих получил. Но най-важното нещо ще бъде да подпиша дългосрочен договор, за няколко години, за да мога да се състезавам без напрежение. Засега моята работа е да продължа да натискам на пистата“, каза Морейра след победата си в Австрия.

