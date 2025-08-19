Популярни
Монтоя: Ако бях на мястото на Ръсел, щях да напусна Мерцедес

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 241
  • 0

Очаква се, че Джордж Ръсел ще остане в Мерцедес поне за следващия сезон във Формула 1, след като стана ясно, че Макс Верстапен няма да напуска Ред Бул. Дотогава Макс и Тото Волф преговаряха, а Ръсел сякаш нямаше шанс да запази мястото си. След това обаче Волф обяви, че за Мерцедес приоритет №1 е да задържи за догодина Ръсел и Андреа Кими Антонели.

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя прогнозира, че двамата пилоти на Мерцедес ще получат 1-годишни договори, за да може тимът да действа свободно, ако се окаже, че за 2027 година Верстапен е отново на пазара.

“Мисля, че проблемът за Джордж е, че той ще получи договор за една година - обясни колумбиецът. - Мисля, че и Кими ще получи договор за една година. Ако аз бях на мястото на Джордж и имах добра възможност в друг отбор, щях да напусна.

“Ако днес от Астън Мартин предложат на Джордж място за догодина, аз на негово място щях да приема. И нека в Мерцедес да осъзнаят какво са изпуснали и да се чудят как да действат оттук нататък.”

Преди подновяването на сезона Ръсел е 4-и в класирането на пилотите със 172 точки, с победа в Канада и е на 15 точки зад Макс Верстапен, който е трети.

