Канкунен: Аз исках Ожие да кара до края на сезона

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие вече потвърди, че ще кара в още ралита тази година, тъй като има шанс да се бори за деветата си титла. Така беше и миналата година, но Ожие не успя да спре атаката на Тиери Нювил. Сега французинът отново е близо до върха и със сигурност ще кара в предстоящите две ралита в Южна Америка: “Парагвай” и “Чили”.

Ожие трябваше да кара само половин сезон, но след Финландия е само на 13 точки от лидера Елфин Еванс и остава в битката.

4-кратният световен шампион Юха Канкунен, който е заместник-шеф на тима на Тойота в WRC беше запитан дали това решение на Ожие е било планирано от по-рано. Юха призна, че не може да отговори, но даде своята гледна точка към ситуацията.

“Сигурен съм, че това не е бил оригиналният план на Себ - обясни Канкунен. - Но аз исках Себ да кара във всички ралита, всички ралита до края на сезона. Защото той винаги е силен и се представя добре. Можеш да му се довериш на 100 процента.”

