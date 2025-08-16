Популярни
Ожие: Ако продължавам с подиумите, няма нищо невъзможно

  • 16 авг 2025 | 17:16
  • 330
  • 0

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие ще се бори за девета титла през 2025, след като потвърди след рали „Финландия“, че ще добави още ралита към ограничената си програма, с която започна сезона. Планът му отново беше да кара „половин сезон“, но за 6 ралита Себ записа три победи, две втори места и едно трето.

Въпреки че пропусна три ралита от началото на кампанията Ожие е трети в класирането, само на 13 точки от лидера – съотборникът му в Тойота Елфин Еванс. И вече е сигурно, че Себ ще стартира в следващите две ралита в Южна Америка – в Парагвай и Чили.

Люта битка в рали „Барум“, легендата Копецки води
Люта битка в рали „Барум“, легендата Копецки води

„Когато се окажеш в такава ситуация и трябва да добавиш две-три ралита към оригиналната програма, то определено си струва да поемеш този риск – обясни Ожие пред белгийската телевизия RTBF. – Знаем, че няма да е лесно, но ние все още сме в ролята на преследвачи.

„Всяка една точка се печели с много труд. Но ние записахме шест поредни подиума, ако продължим с това постоянство, то няма нищо невъзможно.

Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света
Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

„Мисля, че това е страхотно за феновете. Пет ралита преди края четирима пилоти се борят за титлата и разликата в точките е много малка – това е фантастично!“

До края на сезона остават 5 ралита, като след „Парагвай“ и „Чили“ следват две асфалтови ралита – „Централна Европа“ и „Япония“, а финалът ще е новото състезание в Саудитска Арабия.

Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2
Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2
Снимки: Gettyimages

