Латвала: Рованпера има добри шансове за титлата

  • 19 авг 2025 | 15:51
  • 232
  • 0

Двукратният световен шампион Кале Рованпера спечели за първи път домашното си рали “Финландия” в началото на август и това го върна в битката за световната титла. Кале се бори от началото на сезона с новите гуми на Ханкуук, но с победата в Юваскила, той излезе втори в класирането, само на 3 точки зад лидера - съотборникът му в Тойота Елфин Еванс.

“Като гледаме класирането, Кале е само на 3 точки от водача, така че има добри шансове за титлата - обясни шефът на тима на Тойота Яри-Мати Лапвала. - Четирима пилоти са много близо един до друг на върха на класирането. И това ще направи шампионата много интересен.”

Първите четирима в класирането: Еванс, Рованпера, Себастиен Ожие и Ойт Танак са събрани в 13 точки, а до края на сезона в WRC има още пет ралита. Сезонът продължава с новото състезание “Парагвай”, което е в последния уикенд на август.

Снимки: Gettyimages

