Бившата лична асистентка на Хорнър вече работи в Кадилак

Новият тим във Формула 1 – Кадилак, е наел бившата лична асистентка на Кристиан Хорнър, който беше уволнен от Ред Бул през юли, броени дни след Гран При на Великобритания.

Вътрешното разследване в Ред Бул преди време оправда Хорнър за натиска върху служителката и секс скандала, който избухна, но в края на тази година делото влиза в граждански съд и тогава Кристиан отново може да се окаже в сложна ситуация.

Бивш пилот на Ферари: В Маранело никой не искаше Хамилтън

Смята се, че напускането на Ейдриън Нюи отчасти се дължи и на секс скандала на Хорнър, а той е и една от причините Ред Бул да побърза да се отърве от бившия шеф на тима.

Наскоро се появиха спекулации, че Кадилак има интерес от привличането на Хорнър, но това са по-скоро информации от неговото обкръжение, тъй като в момента завръщането му във Формула 1 не изглежда особено вероятно. Особено пък в Кадилак, откъдето вече заявиха, че изключително много държат на безупречния корпоративен имидж на новия отбор във Формула 1.

Хаосът властва в Ред Бул през първата част на сезона

Снимки: Gettyimages