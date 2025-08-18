Силен финал за българските екипажи в рали „Барум“

Популярни
Със силен резултат завършиха двата български екипажа на Астра Рейсинг рали „Барум“, 6 кръг от Европейския рали шампионат.

Трикратната европейска шампионка Екатерина Стратиева и навигаторът й Георги Аврамов (Опел Корса Rally4) завършиха на 11-о място в своя клас RC4 рали. За Катето това беше 16-о участие в състезанието и още преди старта тя заяви, че най-важното за нея е да успее да стигне до финала. Двамата с Георги завършиха на 56-о място от общо 92 екипажа, стигнали до финала.

Другият български екипаж – Любен Каменов и Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4) също записаха силно представяне – 6-о място в клас RC4 I, който важи за чешкия рали шампионат, като финишираха на 42-а позиция в генералното класиране. На финала Каменов и Будинов останаха едва на 1,4 секунди от петия – Патрик Кдер с Пежо 208 Rally4.

Българите извадиха лош късмет, тъй като вчера последният етап – „Катеринице 2“ беше спрян след катастрофата на миналогодишния победител Доминик Стритески (Шкода) и голяма част от екипажите получиха номинални времена.

