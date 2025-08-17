Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“

Ян Копецки спечели днес рекордната си 12-а победа в рали „Барум“, шести кръг от Европейския рали шампионат за 2025 година.

Копецки не спечели нито една отсечка днес следобед, но на финала завърши с 10,7 секунди пред Джон Армстронг (Форд), а трети остана Андреа Мабелини (Шкода), на 13,8 секунди. Мабелини спечели и пауърстейджа на финала и намали аванса на лидера в класирането за ERC Мико Марчик (Шкода) от 22 на 11 точки два кръга преди края на сезона.

Congratulations to Michelin for securing the Barum Czech Rally Zlín victory! 🏆🛞 pic.twitter.com/94mWTVFq1S — FIA European Rally Championship (@FIAERC) August 17, 2025

Марчик днес се пребори за 7-ото място, но призна след финала, че не е доволен от непостоянното си представяне в чешката асфалтова класика.

„След това, което се случи миналата година, вече мислех, че сега няма да мога да се боря за победата, че не съм достатъчно бърз, много се радвам, че сбърках – заяви след финала Копецки. – Дали мога да взема още победи в рали „Барум“? Питайте ме догодина.“

С тази победа Копецки излиза начело и в класирането за рали шампионата на Чехия, където преследва 11-ата си национална титла. Да последно той спечели "Барум" през 2022, а десетата му титла на Чехия дойде през 2023 година.

Снимка: Официален сайт на Европейския рали шампионат

