Екатерина Стратиева: Връщам си увереността и жаждата за каране

Трикратната европейска рали шампионка Екатерина Стратиева (навигатор Георги Аврамов, Опел Корса Rally4) завърши първия пълен ден на рали „Барум“ на 15-о място в своя клас RC4.

Катето стартира за 16-и път в най-голямото асфалтово рали в Европа и ви предлагаме нейните впечатления от съботните отсечки.

„Като изключим двете минавания на „Бунч“ вчера, на другите места успях да си върна увереността и жаждата за каране. За мен „Бунч“ е неприятен етап, не мога да го усетя, да му хвана ритъма на каране и се радвам, че отмениха за нас второто му минаване следобед.

„Миналата година на няколко пъти спираха „Бунч“ заради сериозни инциденти и също беше отменено второто минаване. Мисля, че през 2026 изобщо няма да се кара.

„В другите етапи бяхме предпазливи на места, за да се опазим от спукване на гума, но навсякъде другаде се опитах да атакувам, беше много хубаво.

„Реално, тук за мен приключи сезонът през 2024 заради проблемите с бъбреците, сега изминалото време и други фактори оказват влияние, но вчера успях да си върна увереността зад волана.

„Колата ни върви добре, настройките са по-добри от миналата година, подбрахме правилните гуми спрямо условията вчера. Надявам се да не вали днес, но какво ще е рали „Барум“ без дъжд?

„Вчера имаше страшно много публика оп етапите и много български фенове, благодарна съм им за подкрепата.“