Томас Франк: Ръководството на Тотнъм работи ден и нощ, за да завърши сделките

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че ръководството на клуба работи ден и нощ в опит да подсигури нови попълнение на тима, за да бъде вдигнато нивото. “Шпорите” работят основно по две сериозни сделки за Еберечи Езе от Кристъл Палас и Савиньо от Манчестър Сити. Лондончани се представиха добре в сряда в двубоя за Суперкупата на Европа и бяха много близо до трофея, водейки с две попадения, но в крайна сметка допуснаха изравняване в последните минути, след което загубиха след изпълнение на дузпи.

“Преди всичко искам да кажа, че в много отношения съм доволен от отбора. Мисля, че имаме много добри играчи, видяхме тим, който е конкурентен и във всеки друг ден щеше да спечели срещу най-добрия отбор в Европа. Разбира се, искаме да изградим възможно най-добрия отбор. Знам, че Даниел (Леви), Йохан (Ланге, технически директор) и Винай Венкатешам (изпълнителен директор) работят ден и нощи през последните осем седмици, за да сключат желаните сделки, но понякога просто трябва да разберем, че не е толкова лесно, но те работят,” обясни бившият наставник на Брентфорд.

ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

След това мениджърът призна, че Дестини Удоджи ще пропусне и откриващия сблъсък на Премиър лийг срещу Бърнли в събота от 17:00 българско време, но добрата новина за “шпорите” е завръщането на Ив Бисума. Халфът бе изваден от групата, като се появиха информации, че дисциплинарни проблеми са причина за това, но сега те са разрешени и отново ще се разчита на халфа.

“Всеки играч, който е готов, е на разположение за утре. Дестини продължава да се подобрява, но все още е малко рано за него да бъде част от състава. С Бисума имахме определена ситуация, поговорихме и имаше последствия за него. Той ще бъде с отбора утре и продължаваме напред. Това са неща, с които се справяме вътре в клуба, фокусът сега е върху мача утре. Може да се каже, че в Брентфорд постъпвах по същия начин, защото имам определени стандарти и изисквания. Играчите се нуждаят от много любов, но трябва да има и граници, а също така и последствия, ако те не бъдат спазени, случаят бе точно такъв,” обясни Томас Франк.

В Тотнъм си избраха нов капитан

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages