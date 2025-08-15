Калвърт-Люин официално е съотборник на Илия Груев

Популярни
  • 15 авг 2025 | 17:39
Доминик Калвърт-Люин официално е играч на Лийдс. Националът на Англия ще стане съотборник на българина Илия Груев, който е част от "белите" в последните два сезона. Договорът му с йоркирци е до лятото на 2028 година.

Калвърт-Люин игра за Евертън в последните девет години, но напусна, след като контрактът му с "карамелите" изтече и сега премина в Лийдс като свободен агент.

Той има четири мача за английския национален тим.

В понеделник Лийдс ще играе у дома срещу Евертън в първия кръг от новия сезон във Висшата лига. Все още не е известно дали нападателят ще се изправи срещу бившите си съотборници.

Клубът от Йоркшър се завърна във Висшата лига след два сезона във втора дивизия.

