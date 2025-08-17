Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул

От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул

  • 17 авг 2025 | 20:26
  • 605
  • 0

Новият тим във Формула 1 Кадилак се опитва да привлече опитни хора от Ред Бул, като им предлага по-високи възнаграждения. Това съобщи швейцарският вестник Blick.

Тази информация идва след слуховете, че част от служителите на Ред Бул не са доволни от уволнението на Кристиан Хорнър и може бързо да си потърсят друга работа в световния шампионат.

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул
Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

Според Blick, става въпрос за удвояване на заплатите на част от тези служители, като парите ще дойдат от TWG Global, компанията, която стои зад проекта на Кадилак за Формула 1. Има информации, че от Кадилак се опитват да привлекат служители и от другите отбори, но основната им цел е Ред Бул, с оглед на трусовете при бившите световни шампиони.

В съвременната Формула 1 големите отбори имат екипи от по над 1000 човека, докато за Кадилак досега работят по-малко от 500. Според шефа на тима Греъм Лоудън, в идеалния случай всички новопривлечени ще имат опит във Формула 1, като наемането на нови хора е пряко под неговото ръководство.

Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия
Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

  • 17 авг 2025 | 19:50
  • 680
  • 0
Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

  • 17 авг 2025 | 19:12
  • 1039
  • 0
Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“

Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“

  • 17 авг 2025 | 18:46
  • 1917
  • 0
За първи път от 2014 Марк Маркес спечели шест поредни победи в MotoGP

За първи път от 2014 Марк Маркес спечели шест поредни победи в MotoGP

  • 17 авг 2025 | 17:14
  • 1252
  • 1
Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:51
  • 1293
  • 1
Маркес: Доволен съм, че най-накрая спечелих в Австрия

Маркес: Доволен съм, че най-накрая спечелих в Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:43
  • 1663
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

  • 17 авг 2025 | 21:15
  • 26868
  • 36
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 28432
  • 120
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 21501
  • 156
Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

  • 17 авг 2025 | 21:23
  • 1201
  • 0
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 70514
  • 50
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 26993
  • 27