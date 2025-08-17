От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул

Новият тим във Формула 1 Кадилак се опитва да привлече опитни хора от Ред Бул, като им предлага по-високи възнаграждения. Това съобщи швейцарският вестник Blick.

Тази информация идва след слуховете, че част от служителите на Ред Бул не са доволни от уволнението на Кристиан Хорнър и може бързо да си потърсят друга работа в световния шампионат.

Relive some moments you won't want to have missed from the season so far! 😂#F1 pic.twitter.com/CCcCPdyohR — Formula 1 (@F1) August 16, 2025

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

Според Blick, става въпрос за удвояване на заплатите на част от тези служители, като парите ще дойдат от TWG Global, компанията, която стои зад проекта на Кадилак за Формула 1. Има информации, че от Кадилак се опитват да привлекат служители и от другите отбори, но основната им цел е Ред Бул, с оглед на трусовете при бившите световни шампиони.

В съвременната Формула 1 големите отбори имат екипи от по над 1000 човека, докато за Кадилак досега работят по-малко от 500. Според шефа на тима Греъм Лоудън, в идеалния случай всички новопривлечени ще имат опит във Формула 1, като наемането на нови хора е пряко под неговото ръководство.

Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages