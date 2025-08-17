Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

Кристиан Хорнър и семейството му карат лятната си почивка на луксозна яхта на Адриатическото крайбрежие. Това съобщи хърватският сайт 24sata.hr, който публикува снимки на Кристиан, съпругата му Джери Халиуел и децата им на борда на яхта модел Majic, пуснала котва, близо до полуостров Пелешац, близо до Дубровник.

Въпросната 30-метрова яхта се оценява на над 10 милиона лири, като тя може да събере до 10 пасажери и е произведена през 2023 година от британската компания Sunseeker.

Christian Horner has been spotted for the first time since his Red Bull exit.



He's on holiday with his family in Croatia. pic.twitter.com/IXPUsiRtZr — PlanetF1 (@Planet_F1) August 17, 2025

Тази седмица стана ясно, че Хорнър вече не е служител на Ред Бул, а той загуби постовете си във Формула 1 през юли, когато беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания.

Все още няма яснота дали Кристиан ще се върне във Формула 1, а слуховете за това, че може да поеме тима на Кадилак най-вероятно ще си останат само спекулации.

Снимки: Gettyimages