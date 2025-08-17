Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

  • 17 авг 2025 | 19:12
  • 460
  • 0

Кристиан Хорнър и семейството му карат лятната си почивка на луксозна яхта на Адриатическото крайбрежие. Това съобщи хърватският сайт 24sata.hr, който публикува снимки на Кристиан, съпругата му Джери Халиуел и децата им на борда на яхта модел Majic, пуснала котва, близо до полуостров Пелешац, близо до Дубровник.

Въпросната 30-метрова яхта се оценява на над 10 милиона лири, като тя може да събере до 10 пасажери и е произведена през 2023 година от британската компания Sunseeker.

Йос Верстапен продължава да се състезава, Макс си почива
Йос Верстапен продължава да се състезава, Макс си почива

Тази седмица стана ясно, че Хорнър вече не е служител на Ред Бул, а той загуби постовете си във Формула 1 през юли, когато беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания.

Все още няма яснота дали Кристиан ще се върне във Формула 1, а слуховете за това, че може да поеме тима на Кадилак най-вероятно ще си останат само спекулации.

Бърни залага на Пиастри в битката за титлата
Бърни залага на Пиастри в битката за титлата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

  • 17 авг 2025 | 19:50
  • 166
  • 0
Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“

Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“

  • 17 авг 2025 | 18:46
  • 1082
  • 0
За първи път от 2014 Марк Маркес спечели шест поредни победи в MotoGP

За първи път от 2014 Марк Маркес спечели шест поредни победи в MotoGP

  • 17 авг 2025 | 17:14
  • 986
  • 1
Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:51
  • 1054
  • 1
Маркес: Доволен съм, че най-накрая спечелих в Австрия

Маркес: Доволен съм, че най-накрая спечелих в Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:43
  • 1342
  • 1
Алдегер: С износени гуми съм много бърз

Алдегер: С износени гуми съм много бърз

  • 17 авг 2025 | 16:35
  • 933
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Локомотив (София), огромен пропуск на Спас Делев

Лудогорец 0:0 Локомотив (София), огромен пропуск на Спас Делев

  • 17 авг 2025 | 19:51
  • 9156
  • 55
11-те на Ботев (Враца) и Левски

11-те на Ботев (Враца) и Левски

  • 17 авг 2025 | 20:05
  • 146
  • 0
Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

  • 17 авг 2025 | 17:00
  • 21485
  • 32
Ман Юнайтед 0:1 Арсенал, греда на Доргу

Ман Юнайтед 0:1 Арсенал, греда на Доргу

  • 17 авг 2025 | 18:29
  • 10214
  • 103
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 64219
  • 41
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 25009
  • 24