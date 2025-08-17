Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

Кристиан Хорнър и семейството му карат лятната си почивка на луксозна яхта на Адриатическото крайбрежие. Това съобщи хърватският сайт 24sata.hr, който публикува снимки на Кристиан, съпругата му Джери Халиуел и децата им на борда на яхта модел Majic, пуснала котва, близо до полуостров Пелешац, близо до Дубровник.
Въпросната 30-метрова яхта се оценява на над 10 милиона лири, като тя може да събере до 10 пасажери и е произведена през 2023 година от британската компания Sunseeker.
Тази седмица стана ясно, че Хорнър вече не е служител на Ред Бул, а той загуби постовете си във Формула 1 през юли, когато беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания.
Все още няма яснота дали Кристиан ще се върне във Формула 1, а слуховете за това, че може да поеме тима на Кадилак най-вероятно ще си останат само спекулации.
Снимки: Gettyimages