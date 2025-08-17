Бърни залага на Пиастри в битката за титлата

Оскар Пиастри води в класирането във Формула 1 след първите 14 кръга този сезон, но авансът му пред съотборника му в Макларън Ландо Норис е 9 точки. Това може да се промени още при подновяването на сезона на „Зандвоорт“, където миналата година Норис записа убедителна победа, като победи Макс Верстапен с почти 23 секунди.

„Още след първите три състезания тази година заложих на Оскар – обясни Бърни пред швейцарския вестник Blick. - Той върви по собствен път, прави всичко по своя си начин, той има психологическо предимство пред Норис. И мнението ми не се е променило, според мен, той ще е шампион тази година.“

В интерес на истината, още пролетта на миналата година Бърни анонсира, че Пиастри разполага с всичко необходимо, за да стане световен шампион във Формула 1.

Също така, Бърни похвали сериозно и дебютанта на Заубер Габриел Бортолето и се опита да посъветва Ферари да вземе аржентинеца ако реши да сменя Люис Хамилтън.

