  Йос Верстапен продължава да се състезава, Макс си почива

  17 авг 2025 | 16:03
Йос Верстапен, бащата на световния шампион във Формула 1 Макс, продължи със състезанията докато синът му реши да си почине в лятната пауза на шампионата.

Йос прекъсна програмата си в Европейския рали шампионат и стартира в рали от шампионата на Германия – „Саарланд-Пфалц“, където се класира трети. През по-голямата част от състезанието Йос се движеше четвърти, но в последната отсечка катастрофира пилотът, който заемаше третото място – Юлиус Танерт и Верстапен-старши се класира за подиума.

Бърни залага на Пиастри в битката за титлата
Бърни залага на Пиастри в битката за титлата

В същото време Макс почива с приятелката си Кели Пике и семейството си – в Португалия и на остров Сардиния, където се видя с шефа на Мерцедес Тото Волф. Компания на Макс правеха сестра му Виктория и майка му Софи Кумпен.

Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?
Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?
Снимки: Gettyimages

