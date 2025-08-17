Йос Верстапен продължава да се състезава, Макс си почива

Йос Верстапен, бащата на световния шампион във Формула 1 Макс, продължи със състезанията докато синът му реши да си почине в лятната пауза на шампионата.
Йос прекъсна програмата си в Европейския рали шампионат и стартира в рали от шампионата на Германия – „Саарланд-Пфалц“, където се класира трети. През по-голямата част от състезанието Йос се движеше четвърти, но в последната отсечка катастрофира пилотът, който заемаше третото място – Юлиус Танерт и Верстапен-старши се класира за подиума.
В същото време Макс почива с приятелката си Кели Пике и семейството си – в Португалия и на остров Сардиния, където се видя с шефа на Мерцедес Тото Волф. Компания на Макс правеха сестра му Виктория и майка му Софи Кумпен.
Снимки: Gettyimages