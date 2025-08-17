Популярни
Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?

  • 17 авг 2025 | 11:25
  • 758
  • 0

Още преди началото на дебютния му сезон във Формула 1 Джак Дуън знаеше, че ще се бори бъдещето си в отбора на Алпин от първия състезателен уикенд в Мелбърн.

Австралиецът оцеля в състава на Алпин до Гран При на Маями, след което беше заменен от привлечения през януари Франко Колапинто. Първоначално беше обявено, че аржентинецът ще кара в пет състезания и след тях ще бъде преценено дали той да продължи, или да има нова смяна във френския екип.

До такава все още не се е стигнало, въпреки че данните показват, че в някои отношения представянето на Колапинто е по-слабо от това, което Дуън демонстрира в своите шест уикенда. В тях австралиецът регистрира средно изоставане от 0.516 секунди спрямо Пиер Гасли в квалификациите, класирайки се средно на 15.3 място. В същото време Колапинто има среден пасив от 0.611 и средно класиране от 16.1 позиция.

Брандъл: Колапинто да знае, че за Бриаторе пилотите са заменими елементи
Брандъл: Колапинто да знае, че за Бриаторе пилотите са заменими елементи

Тук трябва да отбележим и факта, че Дуън не познаваше три от шестте писти, на които участва през този сезон – Китай, Япония и Маями. В същото време Колапинто до момента е участвал на само едно непознато за него трасе – Канада.

Франко Колапинто се оглежда за пилотски места извън Формула 1
Франко Колапинто се оглежда за пилотски места извън Формула 1

В състезанията обаче предимството е на страната на Колапинто, чието средно класиране е 14.4 позиция, докато Дуън завършваше средно 14.7-и. Най-добрите резултати и на двамата са 13-то място, като Дуън и Колапинто са единствените пилоти, които нямат спечелена нито една точка във Формула 1 през 2025 година. Реално погледнато представянето на Дуън и Колапинто през този сезон е доста сходно и това не оправдава решението на Алпин да смени новобранеца Дуън с Колапинто след само шест кръга.

Снимки: Gettyimages

