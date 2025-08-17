Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

  • 17 авг 2025 | 10:12
  • 724
  • 0

Един от проблемите пред селекционера на мъжкия национален отбор по баскетбол Росен Барчовски преди мача с Нидерландия от световните предквалификации може да бъде решен в положителна насока.

Фотогалерия от победата на България над Австрия
Фотогалерия от победата на България над Австрия

Един от новите герои в представителния ни тим Александър Стоименов може да се завърне в игра, но това ще бъде решено непосредствено преди заминаването на тима за Амстердам.

Припомняме ви, че той изкълчи глезен на тренировка и все още се възстановява, но с добри темпове, което дава надежда, че може да бъде включен в състава на "лъвовете".

България се нуждае от задължителна победа със 7 или повече точки, за да продължи участието си на основните пресявки за Световното първенство през 2027-а година. Срещата с "лалетата" е на 20 август от 20:30 б.в.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Дончич се развихри с 26 точки за едно полувреме срещу Латвия, а после се контузи нелепо

Дончич се развихри с 26 точки за едно полувреме срещу Латвия, а после се контузи нелепо

  • 16 авг 2025 | 22:57
  • 1436
  • 0
Ето с колко точки трябва да бием Нидерландия в последния мач, за да продължим напред

Ето с колко точки трябва да бием Нидерландия в последния мач, за да продължим напред

  • 16 авг 2025 | 22:24
  • 9598
  • 1
Костадинов: Тежко, мач с много емоции, имаме шанс срещу Нидерландия

Костадинов: Тежко, мач с много емоции, имаме шанс срещу Нидерландия

  • 16 авг 2025 | 22:00
  • 1868
  • 0
Най-интересното от Ботевград преди, по време и след битката с Австрия

Най-интересното от Ботевград преди, по време и след битката с Австрия

  • 16 авг 2025 | 21:40
  • 10593
  • 1
Героят на България Боби Младенов: №12 се завърна в националния отбор

Героят на България Боби Младенов: №12 се завърна в националния отбор

  • 16 авг 2025 | 21:34
  • 10202
  • 0
Росен Барчовски коментира дали има шанс Везенков да играе срещу Нидерландия

Росен Барчовски коментира дали има шанс Везенков да играе срещу Нидерландия

  • 16 авг 2025 | 21:03
  • 8029
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 4314
  • 0
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 6125
  • 15
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 5316
  • 23
С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 43427
  • 77
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 51906
  • 68
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 4776
  • 0