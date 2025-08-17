Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

Един от проблемите пред селекционера на мъжкия национален отбор по баскетбол Росен Барчовски преди мача с Нидерландия от световните предквалификации може да бъде решен в положителна насока.

Фотогалерия от победата на България над Австрия

Един от новите герои в представителния ни тим Александър Стоименов може да се завърне в игра, но това ще бъде решено непосредствено преди заминаването на тима за Амстердам.

Припомняме ви, че той изкълчи глезен на тренировка и все още се възстановява, но с добри темпове, което дава надежда, че може да бъде включен в състава на "лъвовете".

България се нуждае от задължителна победа със 7 или повече точки, за да продължи участието си на основните пресявки за Световното първенство през 2027-а година. Срещата с "лалетата" е на 20 август от 20:30 б.в.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg