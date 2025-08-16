На живо от Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно около битката с Австрия

България приема Австрия днес в решаваща среща от предварителните световни квалификации. Двубоят в "Арена Ботевград" започва в 18:00 часа, а преди, по време на и след края на двубоя Sportal.bg ще ви запознае с всичко най-интересно, свързано с мача.

Все още има непродадени билети за двубоя и феновете продължават да си купуват от ценните хартийки на касите.

От Българска федерация по баскетбол пък са подготвили изненада за феновете - картички с лика на голямата ни звезда Александър Везенков. Родните баскетболни запалянковци ще могат да се срещнат и на живо с крилото на Олимпиакос, който пропуска днешния мач поради травма, но се очаква да бъде в залата и да подкрепи съотборниците си от националния отбор.

Снимки: Sportal.bg