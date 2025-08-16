Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Костадинов: Тежко, мач с много емоции, имаме шанс срещу Нидерландия

Костадинов: Тежко, мач с много емоции, имаме шанс срещу Нидерландия

  • 16 авг 2025 | 22:00
  • 444
  • 0

Крилото Константин Костадинов коментира победата над Австрия в световните предквалификации, която запазва шансовете ни за класиране за същинските квалификации за Катар 2027. Нужна ни е обаче победа над Нидерландия, при това с поне 7 точки разлика.

"Много тежко беше, водехме, след това започнаха да ни обръщат, после пак им поведохме с 10 точки, мач с много емоции, това се видя. Имаме още шанс да бием Нидерландия и да се класираме.

Нидерландците са много физически отбор, много бягат, много пазят в защита. Тяхната транзиция е много добра, ще играем на техен терен, но, както казах, има шанс. Никога не е нереално, бихме Германия все пак", сподели Костадинов пред медиите, сред които беше и Sportal.bg.

Какво още каза реализиралият 15 точки днес №15 след мача можете да чуете във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

  • 16 авг 2025 | 19:59
  • 26529
  • 17
Най-интересното от Ботевград преди, по време и след битката с Австрия

Най-интересното от Ботевград преди, по време и след битката с Австрия

  • 16 авг 2025 | 21:40
  • 6586
  • 1
Националите до 14 г. не успяха и срещу Румъния на турнира в Словения

Националите до 14 г. не успяха и срещу Румъния на турнира в Словения

  • 16 авг 2025 | 16:05
  • 663
  • 0
Юноша на Олимпиакос подписа професионален договор с шампиона на Гърция

Юноша на Олимпиакос подписа професионален договор с шампиона на Гърция

  • 16 авг 2025 | 15:48
  • 916
  • 0
България U16 загуби от Унгария и завърши на 14-о място

България U16 загуби от Унгария и завърши на 14-о място

  • 16 авг 2025 | 15:31
  • 628
  • 1
Илиян Пищиков ще продължи да носи екипа на Балкан

Илиян Пищиков ще продължи да носи екипа на Балкан

  • 16 авг 2025 | 12:08
  • 785
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:0 Ботев, греда за "канарчетата"

Берое 1:0 Ботев, греда за "канарчетата"

  • 16 авг 2025 | 21:57
  • 9707
  • 4
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 26872
  • 48
България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

  • 16 авг 2025 | 19:59
  • 26529
  • 17
Холанд и Райндерс дадоха мощен старт на Манчестър Сити

Холанд и Райндерс дадоха мощен старт на Манчестър Сити

  • 16 авг 2025 | 19:31
  • 15529
  • 19
Майорка 0:2 Барселона, Рашфорд влезе в игра

Майорка 0:2 Барселона, Рашфорд влезе в игра

  • 16 авг 2025 | 22:05
  • 13654
  • 254
Късни голове и изненади във Втора лига

Късни голове и изненади във Втора лига

  • 16 авг 2025 | 21:57
  • 16951
  • 5