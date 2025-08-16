Костадинов: Тежко, мач с много емоции, имаме шанс срещу Нидерландия

Крилото Константин Костадинов коментира победата над Австрия в световните предквалификации, която запазва шансовете ни за класиране за същинските квалификации за Катар 2027. Нужна ни е обаче победа над Нидерландия, при това с поне 7 точки разлика.

"Много тежко беше, водехме, след това започнаха да ни обръщат, после пак им поведохме с 10 точки, мач с много емоции, това се видя. Имаме още шанс да бием Нидерландия и да се класираме.

Нидерландците са много физически отбор, много бягат, много пазят в защита. Тяхната транзиция е много добра, ще играем на техен терен, но, както казах, има шанс. Никога не е нереално, бихме Германия все пак", сподели Костадинов пред медиите, сред които беше и Sportal.bg.

Какво още каза реализиралият 15 точки днес №15 след мача можете да чуете във видеото по-долу.

Снимки: Борислав Трошев