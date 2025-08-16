Популярни
  3. Очаквайте на живо: България няма право на грешка срещу Австрия

Очаквайте на живо: България няма право на грешка срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 17:00
  • 1378
  • 1

България приема Австрия в “Арена Ботевград” от 18:00 часа тази вечер в решаващ сблъсък от предварителните световни квалификации. Родните национали се нуждаят от задължителна победа, за да запазят шансове за достигане до същинските квалификации. Дотук играчите на Росен Барчовски претърпяха две поражения - от Австрия като гост и от другия тим в групата - Нидерландия, в Самоков.

За неудоволствие на навършващия 65 години днес Росен Барчовски, България ще бъде в доста осакатен състав срещу австрийците, водени от центъра на Торонто Раптърс Якоб Пьолтъл. Голямата ни звезда Александър Везенков пропуска двубоя заради травма в глезена, пойнт гардът Коди Милър-Макинтайър е извън състава, а контузия в самото начало на срещата с Нидерландия получи друг от натурализираните ни американци - Брандън Йънг. Той със сигурност пропуска днешния двубой.

Един от най-добрите срещу “лалетата” - Александър Стоименов, също е извън строя заради травма, като на негово място в състава влезе гардът на Миньор 2015 Лъчезар Тошков. Друг важен за България играч - Йордан Минчев, заради договорка с германския си клуб Найнърс Кемниц, също няма да е на разположение на Барчовски за последните две срещи.

Австрия в момента е лидер в групата с 2 победи и 1 загуба. Нидерландия, след загубата си от австрийците, заема втора позиция, също с 2-1, а България е на последното трето място с 2 поражения.

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

