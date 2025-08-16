Левски (Карлово) спря Созопол

В Карлово, местния Левски постави точка на победния рейд на ФК Созопол с 3:1. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Пореден силен мач на Рангел Игнатов. Той уцели гредата на гостите в 25-ата минута. В 30-ата пък подаде на Даниел Коков, който откри резултата. Игнатов удвои в последните секунди на първото полувреме. Вратарят на Созопол Петър Рахнев върна интригата с гол от дузпа в 75-ата минута. В 90-ата обаче влезлия като резерва Пламен Нанев реализира за окончателното 3:1, възползвайки се от асистенция на Игнатов.