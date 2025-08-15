Популярни
Мирослав Банчевски: Да вземем точките

Левски (Карлово) приема утре едноименния тим на Созопол. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Привлякохме доста млади момчета. Съставът се сработва в движение. За това допускаме грешки и не всички резултати са добри. Хората харесват играта на отбора. Искаме обаче и да побеждаваме. Предстои ни сериозно изпитание. Созопол спечели първите си два двубоя. Със сигурност в клуба им са амбицирани да продължат в същия дух. Това не ни притеснява. Излизаме да се надиграваме с тях, с амбицията да вземем трите точки“, коментира пред Sportal.bg Мирослав Банчевски, спортен директор на Левски.

