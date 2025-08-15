Петър Кюмюрджиев: Преобразени са

Едноименния тим на Созопол играе утре с Левски в Карлово. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Стартирахме по най-добрия начин. Сега трябва да затвърждаваме доброто представяне. Излизаме срещу преобразен отбор, воден от добър треньор Господин Мирчев. Левски е доста по-силен от миналото първенство. Осъзнаваме, че ще ни е доста трудно. Друго не сме и очаквали. Всеки мач ще е такъв. И винаги ще излизаме с нагласата на спечелим трите точки. За тях отиваме в Карлово“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.