Созопол срещу Несебър за купата на България в Бургаско

  • 13 авг 2025 | 09:49
  • 670
  • 0

Поредни издания на познати битки от турнира за купата на България в Област Бургас. Отреди ги изтегления жребий. Четири отбора от аматьорския футбол влизат в надпреварата. Победителят се излъчва в една среща, като жребият определи кой ще е домакин.

Купата на България – Югоизточна България, Област Буртас

Полуфинали – 27 август 2025 г., сряда:

Созопол (Созопол) - Несебър (Несебър)

Поморие (Поморие) – Нефтохимик (Бургас)

Финал:

Победителят от мача Созопол (Созопол) - Несебър (Несебър) срещу Победителят от мача Поморие (Поморие) – Нефтохимик (Бургас)

