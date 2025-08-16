Успешен финал на деня за българските екипажи в Злин

Популярни
  • 16 авг 2025 | 21:31
  • 231
  • 0
Двата български екипажа, които участват в шестия кръг от Европейския рали шампионат – „Барум“, завършиха успешно първия пълен ден на най-голямото асфалтово рали на Стария континент.

Екатерина Стратиева и Георги Аврамов (Опел Корса Rally4) завършиха днес на 15-о място в своя клас Rally4, като в последната отсечка всички екипажи в класа получиха номинално време заради спирането на последния съботен етап.

Трима различни преследвачи на Копецки в рали „Барум“
Трима различни преследвачи на Копецки в рали „Барум“

Любен Каменов и Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4) са на 6-о място в клас RC4 I, като двамата са единственият чужд екипаж в топ 10 на това класиране, всички останали са чехи.

Утре рали „Барум“ завършва с последните 6 отсечки – три етапа, които се карат по два пъти, като сред тях е и известният „Пиндула“ (17,22 км).

Люта битка в рали „Барум“, легендата Копецки води
Люта битка в рали „Барум“, легендата Копецки води
