Трима различни преследвачи на Копецки в рали „Барум“

Трима различни пилоти се смениха на второто място в рали „Барум“, 6 кръг от Европейския рали шампионат, в преследването на лидера Ян Копецки (Шкода). Копецки, който има 11 победи в рали „Барум“ завърши съботния ден с аванс от 6,5 секунди пред ирландеца Джон Армстронг (Форд).

В края на сутрешните етапи най-близо до Копецки беше претендентът за европейската титла Андреа Мабелини (Шкода) – 1,2 секунди.

This is what 100% commitment looks like! 😱💪 pic.twitter.com/nrIrMM0Gec — FIA European Rally Championship (@FIAERC) August 16, 2025

Люта битка в рали „Барум“, легендата Копецки води

Първата следобедна отсечка беше спечелена от водача в ERC Мико Марчик (Шкода), като Мабелини остана втори, на 2,7 секунди от Копецки и на 1 секунда пред Симон Вагнер (Хюндай). След това Копецки беше най-бърз във втория следобеден етап и увеличи аванса си на 3,9 секунди, но вече пред Вагнер, който беше втори в отсечката и излезе на втората позиция, но 4,5 секунди пред Мабелини.

И в последната отсечка за деня – „Бунч 2“ (18,11 км) отново най-бърз беше Армстронг, като победи с 2,8 секунди Копецки. Това изведе Джон на второто място в класирането, на 6,5 от Копецки и на 6,5 пред Мабелини, който вече е на 13 секунди зад чеха.

The fans are out in force! 🤩 pic.twitter.com/GSv5AQ3gfe — FIA European Rally Championship (@FIAERC) August 16, 2025

