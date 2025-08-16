Люта битка в рали „Барум“, легендата Копецки води

Легендарният Ян Копецки, който има 11 победи в домашния си старт, е начело в класирането на най-голямото асфалтово рали в календара на Европейския рали шампионат тази година – „Барум“.
След сутрешните съботни отсечки Копецки (Шкода) има аванс от 1,2 секунди пред претендента за европейската титла Андреа Мабелини (Шкода). Трети се движи шампионът на Австрия Симон Вагнер (Хюндай), който този сезон се състезава и за титлата на Чехия и е с равно време с това на Мабелини.
Победителят от 2024 спечели квалификационния етап в рали “Барум”
Снощи Мабелини спечели първата отсечка по улиците на Злин, в която изпревари Копецки с 2,5 секунди и с 2,9 Адам Брезик (Шкода). Но тази сутрин Копецки спечели първото минаване на „Брезова“, където равно време с него записа Ерик Каис (Хюндай), а Мабелини остана 8-и на 3,5 секунди, което изведе Ян на първото място с 1 секунда аванс пред италианеца.
След това Копецки спечели и „Халенковице 1“ (17,67 км), където само Вагнер и Джон Армстронг (Форд) бяха близо до темпото му – Симон остана на 0,4 секунди, а ирландецът – на 0,8. Но Вагнер излезе втори в класирането на 5,1 секунди зад Копецки, а Мабелини отстъпи трети – на 5,9 от лидера.
И атаката на Армстронг продължи в „Бунч 1“ (18,11 км), която е смятана за най-трудната отсечка днес. Там той записа първо време, на 4 секунди пред Мабелини и на 4,4 пред Каис. Копецки остана едва 6-и, на 8,7 секунди от Джон. А този етап сви разликите на върха на класирането, като Армстронг излезе с три места напред в класирането и е вече 4-и, на 3,1 от Копецки.
Миналогодишният победител в рали „Барум“ Доминик Стритески (Шкода) записа кратко излитане от пътя в третата отсечка, мина през бордюр и спука три гуми, като се отказа от състезанието след етапа.
16-и старт в рали „Барум“ за Екатерина Стратиева
Трикратната европейска шампионка Екатерина Стратиева (навигатор Георги Аврамов, Опел Корса Rally4) заема 16-ото място в своя клас RC4 след третата отсечка на състезанието. А Любен Каменов (навигатор Валентин Будинов, Пежо 208 Rally4) са на пета позиция в своя клас RC4 I, също след първите три етапа.
Снимка: Профил на ERC в Twitter