Маркес посвети победата си в спринта в Австрия на загинал млад състезател

Марк Маркес посвети своята победа в спринтовото състезание на пистата „Ред Бул Ринг“ на младия испански пилот Поу Алсина, който загуби своя живот на 21 юли след падане на „Моторланд Арагон“ два дена по-рано.

Маркес стигна до успеха в Шпилберг, стартирайки от четвъртата позиция след падането си в квалификацията по-рано днес. Още на старта обаче той се изкачи на второто място зад брат си Алекс, когото той изпревари на изхода от шикана в десетия тур на състезанието.

„Грешката от квалификацията се отрази малко на състезанието. Бях много концентриран на старта и това ми позволи да се изкача на второто място. След това видях, че е трудно да седя близо до Алекс и реших да изчакам малко гумите да се поизносят, защото тогава се чувствам по-добре. Когато моментът настъпи, аз започнах да натискам. Много специална победа, която аз искам да посветя на Поу Алсина, който много ни липсва през последните седмици“, каза Маркес.

Снимки: Gettyimages