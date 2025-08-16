Популярни
Алекс Маркес: Радвам се, че се връщам по този начин след лятната пауза

  • 16 авг 2025 | 17:07
  • 178
  • 0
Алекс Маркес води в първите девет обиколки на спринтовото състезание на пистата „Ред Бул Ринг“, но не успя да стигне до победата, финиширайки втори зад своя брат Марк.

Марк Маркес с шести пореден спринтов триумф в MotoGP
Въпреки това пилотът на Грезини Дукати заяви след финала, че е доволен от представянето си, което идва след двата трудни уикенда, които той имаше в Германия и Чехия преди лятната пауза. Испанецът също така призна, че след като е загубил първата позиция, е нямало какво да направи, за да опонира повече на своя брат.

„Много съм доволен. Днес имах ясна цел – да стартирам добре и да натискам през цялото време, защото не трябваше да се грижим за гумите или нещо подобно. Мина добре. Марк беше зад мен дълго време, но знаех, че е по-бърз от мен, допуснах грешка на изхода от шикана и той ме изпревари. След това нямаше какво повече да направя. Но поне бях отпред, показах нужното ниво. Радвам се, че връщам по този начин след лятната пауза“, обясни по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
