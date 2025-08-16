Алекс Маркес: Радвам се, че се връщам по този начин след лятната пауза

Алекс Маркес води в първите девет обиколки на спринтовото състезание на пистата „Ред Бул Ринг“, но не успя да стигне до победата, финиширайки втори зад своя брат Марк.

Въпреки това пилотът на Грезини Дукати заяви след финала, че е доволен от представянето си, което идва след двата трудни уикенда, които той имаше в Германия и Чехия преди лятната пауза. Испанецът също така призна, че след като е загубил първата позиция, е нямало какво да направи, за да опонира повече на своя брат.

„Много съм доволен. Днес имах ясна цел – да стартирам добре и да натискам през цялото време, защото не трябваше да се грижим за гумите или нещо подобно. Мина добре. Марк беше зад мен дълго време, но знаех, че е по-бърз от мен, допуснах грешка на изхода от шикана и той ме изпревари. След това нямаше какво повече да направя. Но поне бях отпред, показах нужното ниво. Радвам се, че връщам по този начин след лятната пауза“, обясни по-малкият от братята Маркес.

