Акоста: Този подиум значи много за мен и за КТМ

  • 16 авг 2025 | 17:02
Педро Акоста постигна своя трети пореден подиум в MotoGP, финиширайки на третото място в спринтовото състезание на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Испанският пилот на КТМ потегли от седмото място, но още на старта прогресира до четвъртата позиция. Впоследствие той се изкачи на третото място, изпреварвайки Марко Бедзеки в спирането за шикана във втората обиколка.

До финала Акоста не успя да прогресира повече, тъй като нямаше нужното темпо, за да се бори с братята Марк и Алекс Маркес, които завършиха първи и втори. Въпреки това пилотът на КТМ каза, че е много доволен от третата си позиция днес.

„Този подиум значи много за мен и за КТМ. От 2023 година не съм бил на почетната стълбичка на „Ред Бул Ринг“. Да видя цялата тази публика е страхотно. Може би тя се радва повече на подиума, отколкото щеше да се радва на победата. Трябва да сме доволни. В квалификацията беше трудно да направя нещо повече. С отбора работим много добре в последните уикенди, така че трябва да продължаваше в този дух“, заяви Акоста.

Снимки: Gettyimages

