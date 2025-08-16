Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия

  • 16 авг 2025 | 16:42
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия

След своя шести пореден и общо 12-ти спринтов успех за сезона в MotoGP Марк Маркес отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас.

В него испанецът е начело с актив от 393 точки и води с цели 123 пункта пред своя по-малък брат Алекс, който завърши втори на „Ред Бул Ринг“ днес. Тройката с пасив от цели 180 точки спрямо лидера оформя Франческо Баная, който не стигна до финала на спринта в Австрия.

Марк Маркес с шести пореден спринтов триумф в MotoGP
Марк Маркес с шести пореден спринтов триумф в MotoGP

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия:

  1. Марк Маркес – 393 точки

  2. Алекс Маркес – 270

  3. Франческо Баная – 213

  4. Марко Бедзеки – 162

  5. Фабио Ди Джанантонио – 144

  6. Франко Морбидели – 139

  7. Педро Акоста – 131

  8. Йоан Зарко – 110

  9. Фабио Куартараро – 102

  10. Фермин Алдегер – 101

  11. Брад Биндър – 73

  12. Маверик Винялес – 69

  13. Раул Фернандес – 66

  14. Джак Милър – 52

  15. Лука Марини – 52

  16. Енеа Бастианини – 52

  17. Ай Огура – 51

  18. Алекс Ринс – 42

  19. Жоан Мир – 32

  20. Такааки Накагами – 10

  21. Хорхе Мартин – 9

  22. Лоренцо Савадори – 8

  23. Пол Еспаргаро – 8

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Мигел Оливейра – 6

  26. Сомкиат Чантра – 1

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
