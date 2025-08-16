Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия

След своя шести пореден и общо 12-ти спринтов успех за сезона в MotoGP Марк Маркес отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас.

В него испанецът е начело с актив от 393 точки и води с цели 123 пункта пред своя по-малък брат Алекс, който завърши втори на „Ред Бул Ринг“ днес. Тройката с пасив от цели 180 точки спрямо лидера оформя Франческо Баная, който не стигна до финала на спринта в Австрия.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия:

Марк Маркес – 393 точки Алекс Маркес – 270 Франческо Баная – 213 Марко Бедзеки – 162 Фабио Ди Джанантонио – 144 Франко Морбидели – 139 Педро Акоста – 131 Йоан Зарко – 110 Фабио Куартараро – 102 Фермин Алдегер – 101 Брад Биндър – 73 Маверик Винялес – 69 Раул Фернандес – 66 Джак Милър – 52 Лука Марини – 52 Енеа Бастианини – 52 Ай Огура – 51 Алекс Ринс – 42 Жоан Мир – 32 Такааки Накагами – 10 Хорхе Мартин – 9 Лоренцо Савадори – 8 Пол Еспаргаро – 8 Аугусто Фернандес – 6 Мигел Оливейра – 6 Сомкиат Чантра – 1 Алейш Еспаргаро – 0

