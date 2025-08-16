След своя шести пореден и общо 12-ти спринтов успех за сезона в MotoGP Марк Маркес отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас.
В него испанецът е начело с актив от 393 точки и води с цели 123 пункта пред своя по-малък брат Алекс, който завърши втори на „Ред Бул Ринг“ днес. Тройката с пасив от цели 180 точки спрямо лидера оформя Франческо Баная, който не стигна до финала на спринта в Австрия.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия:
Марк Маркес – 393 точки
Алекс Маркес – 270
Франческо Баная – 213
Марко Бедзеки – 162
Фабио Ди Джанантонио – 144
Франко Морбидели – 139
Педро Акоста – 131
Йоан Зарко – 110
Фабио Куартараро – 102
Фермин Алдегер – 101
Брад Биндър – 73
Маверик Винялес – 69
Раул Фернандес – 66
Джак Милър – 52
Лука Марини – 52
Енеа Бастианини – 52
Ай Огура – 51
Алекс Ринс – 42
Жоан Мир – 32
Такааки Накагами – 10
Хорхе Мартин – 9
Лоренцо Савадори – 8
Пол Еспаргаро – 8
Аугусто Фернандес – 6
Мигел Оливейра – 6
Сомкиат Чантра – 1
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg