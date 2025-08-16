Екитике: Доволен съм, но мога и повече

Популярни
  16 авг 2025
Юго Екитике направи силен дебют за Ливърпул, като вкара гол и даде асистенция при победата с 4:2 над Борнемут. Въпреки доброто си представяне, френският нападател смята, че е можел да се покаже в още по-добра светлина.

„Добър мач, но можех и по-добре. Най-важното е победата и нашият дух. Искахме да спечелим за феновете и за Диого Жота и го направихме, така че съм щастлив“, сподели Екитике след срещата.

„Предстои ми още много работа. Помагах на отбора с каквото можах, но мога и повече. Вярвам, че ще се подобря и ще дам всичко от себе си за Ливърпул", продължи нападателят.

„Като дете имах двама кумира – Неймар и Карим Бензема. Възхищавам се на Бензема за всичко, което е постигнал във футбола", разкри бившият футболист на Айнтрахт (Франкфурт).

С гола и асистенцията си Екитике стана вторият играч на Ливърпул с подобно постижение в дебютния си мач в Премиър лийг след Дарвин Нунес през 2022 година.

Снимки: Gettyimages

