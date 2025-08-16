"Анфийлд" показа, че Диого Жота няма да бъде забравен

Завръщането на Премиър лийг бе белязано от моменти на рядко срещана емоция. Мачът Ливърпул - Борнемут започна с отдаване на почит към трагично загиналия нападател на мърсисайдци.
На 3 юли футболният свят преживя шок. Тъжната вест остави всички фенове без думи. Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа. Към края на едно тъжно лято, в което спечелената титла от миналия сезон сякаш вече нямаше значение, дойде и първият мач на "Анфийлд". Срещу Борнемут привържениците на "червените" преживяха емоционални мигове, в които сълзите трудно се сдържаха.
Феновете на Ливърпул започнаха с мощно изпълнение на "You'll Never Walk Alone". Сякаш по-силно от всякога. Мнозина плачеха, други едва се сдържаха. Но почти всички с шалове или други символи с Диого Жота и номер 20, носен от бившия португалски национал.
На трибуните изгря и красива хореография с инициалите на Жота и неговия номер, който вече беше изваден от употреба от Ливърпул. Феновете имаха хореография и за Андре Силва, братът на Диого. Те изписаха с картони AS30.
Футболистите бяха силно развълнувани. Мохамед Салах трудно сдържа сълзите си. Последва минута мълчание, в която се запази пълна тишина. Нито един глас не наруши почитта към Жота.
В 20-ата минута целият стадион се изправи на крака и скандира името на Диого Жота, който винаги ще бъде помнен от привържениците на "червените".
Снимки: Gettyimages