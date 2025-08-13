16-и старт в рали „Барум“ за Екатерина Стратиева

Популярни
За 16-и път трикратната европейска рали шампионка Екатерина Стратиева ще стартира в най-голямото асфалтово рали в Европа – „Барум“ в Чехия.

Състезанието стартира в петък вечер със суперспециален етап в Злин и събира най-силните рали пилоти от цяла Европа.

Катя и навигаторът й Георги Аврамов ще стартират с Опел Корса Rally4 и ще се състезават с №65.

„Радвам се, че отново ще стартираме в рали „Барум“, въпреки че до края участието ни не беше на 100 процента сигурно – обясни за Sportal.bg Катя. – Но нямаше как да разочаровам всичките фенове, които имам в Чехия и които цяла година питат дали ще караме там.

„Не искам да остана с незавършеното ми 15-о участие там, когато отпаднахме за първи път заради здравословни проблеми. Сега, буквално в последния момент пуснахме заявка и знаехме, че няма връщане назад.

„А и организаторите ми се обадиха и ми казаха: „Екатерина, не може рали „Барум“ без теб!“ Магията на това състезание идва от трудните и предизвикателни отсечки и от многобройната публика, сред която има и много родни фенове. Винаги ми действа като допълнителен стимул като ги видя с българското знаме. Ще има още няколко дами в ралито, така че ще е интересно.

„Основната ни цел сега е да завършим успешно, след това всичко останало. Ще покажем в Чехия и новата разцветка на колата ни, която направихме специално за 1 юни, исках да зарадваме децата и да провокирам родителите да се усмихнат и да се сетят за детското у тях.“

Рали „Барум“ стартира в петък вечерта, маршрутът му включва 13 скоростни отсечки с обща дължина 207,49 състезателни километра, българските фенове ще могат да гледат на живо две от неделните отсечки – двете минавания на „Катеринице“ в 11:00 и 17:00 часа наше време по Макс Спорт 3.

