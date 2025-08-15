Победителят от 2024 спечели квалификационния етап в рали “Барум”

Победителят от миналогодишното издание на рали “Барум” Доминик Стритески (Шкода) беше най-бърз в квалификационния етап, проведен днес преди старта на шестия кръг от Европейския рали шампионат.

15-те екипажа караха най-дългата квалификационна отсечка в календара на ERC този сезон - “Комаров” (7,61 км), като Стритески записа 4.24,8 минути и ще стартира първи по етапите на “Барум”. Както при всички асфалтови ралита, това е голямо предимство, тъй като той ще кара на най-чистото трасе, без фракция, кал и други препятствия в завоите.

Втори и трети днес останаха двамата лидери в класирането на ERC: Андреа Мабелини (Шкода) и Мико Марчик (Шкода), на 0,1 и 0,4 секунди. Марчик е начело в ERC със 107 точки, следван от Мабелини с 85, а трети е Мадс Остберг (Ситроен), който обаче няма да стартира в Чехия.

Четвърти днес остана Якуб Матулка (Шкода), на 0,7 секунди от първото място и на 0,3 секунди пред легендата Ян Копецки (Шкода), който има 11 победи в рали “Барум”, но миналата година загуби битката срещу Стритески.

Първите 6 в класирането днес карат Шкода, а най-напред от пилотите с друга марка автомобил се оказа шампионът на Австрия в последните 4 години Симон Вагнер с Хюндай, който завърши 7-и.

Ралито стартира тази вечер със суперспециален етап по улиците на град Елин в 22:15 часа българско време. В него ще участват и два български екипажа: с №65 са Екатерина Стратиева/Георги Аврамов (Опел Корса Rally4), а с №90 Любен Каменов/Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4).

Снимка: Red Bull Content Pool