Как Валентино Роси помогна на Бедзеки да спечели първия си полпозишън с Априлия

След изненадващия полпозишън за Гран При на Австрия, който Марко Бедзеки спечели, бързо стана ясно, че с основна заслуга за успеха на италианеца е бил легендата на MotoGP Валентино Роси.

Доктора е прекарел доста време с Бедзеки късно снощи, за да помогне на пилота на Априлия да намери решение за трудностите, които срещна по време на своите тайм атаки в официалната тренировка на „Ред Бул Ринг“. В нея Бедзеки остана едва 18-и, на повече от секунда зад първото място, но днес мина през първата фаза на квалификацията и след това я спечели.

„Да. След вчера, особено след следобедната сесия, аз бях малко тъжен, защото видях позитиви, но в тайм атаката не можах да постигна добро време. Открихме причината, а и както Масимо (Ривола) каза, аз наистина трябва да благодаря много на Вале, защото той дойде в бокса снощи и работихме до късно. Така че да, огромни благодарности към него. Той винаги е специален, дори и когато си е у дома, но още повече, когато е тук, на пистата.

„Благодаря на него, благодаря и на моя отбор, който свърши страхотна работа. Както винаги ще дам всичко от себе си в спринта и състезанието“, заяви Бедзеки.

