  Розберг: Норис се притеснява, че Пиастри няма слаби страни

Розберг: Норис се притеснява, че Пиастри няма слаби страни

  • 15 авг 2025 | 18:20
Преди подновяването на сезона във Формула 1 Оскар Пиастри има 9 точки аванс пред Ландо Норис, а спечелването на втора поредна световна титла при конструкторите от Макларън е въпрос на време. Норис победи в Унгария и съкрати аванса на съотборника си, който след Канада беше стигнал 22 точки.

В началото на сезона по-опитният Норис се смяташе за фаворит за титлата, но Пиастри спечели в Саудитска Арабия, поведе и досега е на върха на класирането.

„Вече не можем да твърдим, че Ландо е малко по-бърз от Оскар – обясни световният шампион за 2016 година Нико Розберг. – Мисля, че по отношение на скоростта двамата пилоти на Макларън са на едно ниво.

"Съдбата на титлата ще се реши от психологическото състояние на Норис. Дали той ще издържи на напрежението? Тази година Оскар е много силен, в представянето му няма слаби страни и мисля, че това притеснява Норис. Защото Ландо все още има някои слабости.“

В първите 14 състезания Пиастри спечели 6 победи, Ландо – 5, а в квалификациите резултатът между двамата е 8:6 в полза на Оскар.

