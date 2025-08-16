Педро Акоста похвали новите подобрения на КТМ

Популярни
  • 16 авг 2025 | 10:44
  • 186
  • 0

Педро Акоста завърши петъчната официална тренировка преди Гран При на Австрия на втората позиция, непосредствено зад Марк Маркес, който беше над всички и в двете петъчни сесии на „Ред Бул Ринг“.

След края на двете тренировки Акоста говори пред медиите и похвали подобренията, които КТМ въведе по RC16 за домашния си уикенд. Най-голямата новост беше обновеният обтекател, който Акоста е изпробвал още по време на теста в Арагон в средата на юни. Този нов обтекател подобрява поведението на RC16 в завоите и помага със съхраняването на живота на гумите.

„Аз изпробвах обтекателя по време на теста в Арагон и натисках отбора да ми го дадат в последните четири състезания, защото беше много добър и по-добър в нещата, които ни мъчеха. Но понякога, когато искаш да направиш нещо правилно, е нужно време. Затова трябва да се радваме, отне време, но вече е тук.

„Обикновено ни е трудно да направим една бърза обиколка, но днес нямахме такива проблеми. Вярно е, че темпото ни е добро. Но нямам очаквания за квалификацията. Обикновено Дукати се събуждат в събота, така че ще видим какво ще стане. На първо време трябва да направим добра квалификация, а след това ще мислим за цели за спринта и състезанието“, обясни Акоста.

