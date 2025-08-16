Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Отборите на Берое и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Берое" в Стара Загора. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Мартин Великов.

Домакините в днешната среща заемат деветата позиция в класирането с 5 точки, като отборът има 4 отбелязани и 7 допуснати гола. Старозагорци показаха подобрение в последния си мач, когато победиха Септември с 3:2 в София.

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

От своя страна, Ботев (Пловдив) е в тежка ситуация, заемайки предпоследното 15-то място с едва 1 точка от 4 срещи. "Канарчетата" имат само 2 отбелязани гола и цели 9 допуснати, което ги прави един от най-слабите отбори в лигата до момента. В последния кръг тимът от Пловдив допусна поражение с 0:1 от Локомотив (София).

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Добрата новина от лагера на "канарчетата" е, че към състава се присъедини опитният бранител Симеон Петров.

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

БЕРОЕ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Начало: 21:15 часа

Стадион: "Берое", Стара Загора

Главен съдия: Мартин Великов