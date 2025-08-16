Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 1104
  • 1
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Отборите на Берое и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Берое" в Стара Загора. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Мартин Великов.

Домакините в днешната среща заемат деветата позиция в класирането с 5 точки, като отборът има 4 отбелязани и 7 допуснати гола. Старозагорци показаха подобрение в последния си мач, когато победиха Септември с 3:2 в София.

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

От своя страна, Ботев (Пловдив) е в тежка ситуация, заемайки предпоследното 15-то място с едва 1 точка от 4 срещи. "Канарчетата" имат само 2 отбелязани гола и цели 9 допуснати, което ги прави един от най-слабите отбори в лигата до момента. В последния кръг тимът от Пловдив допусна поражение с 0:1 от Локомотив (София).

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев
Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Добрата новина от лагера на "канарчетата" е, че към състава се присъедини опитният бранител Симеон Петров.

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

БЕРОЕ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Начало: 21:15 часа
Стадион: "Берое", Стара Загора
Главен съдия: Мартин Великов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 1871
  • 11
Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

  • 16 авг 2025 | 00:39
  • 4758
  • 0
Косич: Футболът в България е много труден, а Петър е великолепен

Косич: Футболът в България е много труден, а Петър е великолепен

  • 15 авг 2025 | 23:50
  • 3105
  • 0
Загорчич: Детска работа, първите 40 минути можеше да вкараме 2-3 гола

Загорчич: Детска работа, първите 40 минути можеше да вкараме 2-3 гола

  • 15 авг 2025 | 23:44
  • 2700
  • 3
Андреев: Като не вкараш, ще ти вкарат, в Локомотив настроението е топ

Андреев: Като не вкараш, ще ти вкарат, в Локомотив настроението е топ

  • 15 авг 2025 | 23:35
  • 2111
  • 0
Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

  • 15 авг 2025 | 23:29
  • 10407
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 1871
  • 11
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 4726
  • 5
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 54196
  • 444
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 39913
  • 130
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 38453
  • 37