Ивелин Попов с призив към феновете на Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2025 | 11:10
  • 764
  • 3

Капитанът на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов отправи призив към привържениците на отбора. Той заяви, че в трудните времена, които клубът изживява, футболистите повече от всякога се нуждаят от подкрепата на феновете.

"В трудни времена се раждат силните личности! Градим от нулата, изисква време, търпение, обединение - заедно можем и ще се справим! Фенът на Ботев не е просто фен - той е фин, интелигентен и сензитивен! Сега повече от всякога се нуждаем от вашата мощ и подкрепа! В нашия дом - за нашия клуб!", сподели Попето.

