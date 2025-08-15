Ивелин Попов с призив към феновете на Ботев (Пловдив)

Капитанът на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов отправи призив към привържениците на отбора. Той заяви, че в трудните времена, които клубът изживява, футболистите повече от всякога се нуждаят от подкрепата на феновете.

"В трудни времена се раждат силните личности! Градим от нулата, изисква време, търпение, обединение - заедно можем и ще се справим! Фенът на Ботев не е просто фен - той е фин, интелигентен и сензитивен! Сега повече от всякога се нуждаем от вашата мощ и подкрепа! В нашия дом - за нашия клуб!", сподели Попето.