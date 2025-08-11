Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. 11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 900
  • 4

Отборите на Септември и Берое се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Локомотив” е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Драгомимр Драганов.

Двата тима все още търсят първата си победа в шампионата. Домакините започнаха с много тежка програма и записаха три загуби в първите си мачове - от Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948. Гостите пък стартираха с две равенства - срещу Спартак (Варна) и ЦСКА 1948, след което загубиха визитата си на Черно море.

СЕПТЕМВРИ - БЕРОЕ

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 27. Върбанов, 4. Христов, 20. Томовски, 13. Йонашчъ, 5. Бауренски, 6. Очаи, 7. Гутиерес, 10. Сербер, 33. Иванов, 9. Фурие

БЕРОЕ: 1. Артур, 3. Салмони, 14. Вълков, 20. Коя, 19. Алгара, 8. Мартин, 23. Сона, 10. Бодега, 7. Пинеда, 21. Салидо, 25. Мигел

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34918
  • 28
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33531
  • 195
Футболистите на ЦСКА получиха два дни почивка

Футболистите на ЦСКА получиха два дни почивка

  • 11 авг 2025 | 11:54
  • 7431
  • 33
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 8963
  • 35
"Сините" обявиха програмата си за тази седмица

"Сините" обявиха програмата си за тази седмица

  • 11 авг 2025 | 10:34
  • 2479
  • 0
"Червените" отказали да си върнат Кареасо

"Червените" отказали да си върнат Кареасо

  • 11 авг 2025 | 09:53
  • 16006
  • 46
Виж всички

Водещи Новини

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16777
  • 40
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33531
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5325
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15212
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34918
  • 28