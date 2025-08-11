11-те на Септември и Берое

Отборите на Септември и Берое се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Локомотив” е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Драгомимр Драганов.

Двата тима все още търсят първата си победа в шампионата. Домакините започнаха с много тежка програма и записаха три загуби в първите си мачове - от Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948. Гостите пък стартираха с две равенства - срещу Спартак (Варна) и ЦСКА 1948, след което загубиха визитата си на Черно море.

СЕПТЕМВРИ - БЕРОЕ

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 27. Върбанов, 4. Христов, 20. Томовски, 13. Йонашчъ, 5. Бауренски, 6. Очаи, 7. Гутиерес, 10. Сербер, 33. Иванов, 9. Фурие

БЕРОЕ: 1. Артур, 3. Салмони, 14. Вълков, 20. Коя, 19. Алгара, 8. Мартин, 23. Сона, 10. Бодега, 7. Пинеда, 21. Салидо, 25. Мигел