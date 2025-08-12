Берое пусна билетите за Битката за Тракия

Популярни
  • 12 авг 2025 | 18:39
  • 305
  • 0
Берое пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев (Пловдив). Срещата от петия кръг на efbet Лига е насрочена за 16 август, събота, от 21:15 ч. Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба и 20 лв. деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 40 лв. в предварителна продажба и 50 лв. в деня на мача.

Входът за лица до 14 г. и над 70 г. ще бъде безплатен, но всички лица до 16 г. трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация.

Всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.

Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор "Гости" от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн (15 лв. в предварителна продажба, 20 лв. в деня на мача) и на касата на сектора.

- Билети ще бъдат продавани и на касите пред стадион "Берое" в деня на срещата (16 август).

Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.

