Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 7370
  • 8

Ботев (Пловдив) осъществи още един силен трансфер. "Канарчетата" подсилиха защитата си с българския национал Симеон Петров. 192-сантиметровият централен бранител парафира дългосрочен контракт с клуба.

За последно 25-годишният защитник бе част от унгарския Фехервар, а преди това е играл за Шльонск (Вроцлав) и ЦСКА 1948. Симеон Петров е неизменен титуляр в националния отбор на България, като до момента има 12 мача с екипа на "лъвовете".

"Много се радвам, че съм част от семейството на Ботев (Пловдив)! Нямам търпение да ви видя на стадиона и да дам всичко за тези цветове! Скоро на терена, с вас зад нас!", заяви Симеон Петров пред клубната медия на "жълто-черните".

