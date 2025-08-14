Емре Джан ще пропусне началото на сезона в Бундеслигата

Капитанът на Борусия (Дортмунд) Емре Джан ще пропусне началото на сезона в Бундеслигата. 31-годишният дефанзивен полузащитник лекува контузия и ще остане извън игра още няколко седмици, съобщи германският вестник "Билд". Почти сигурно Джан няма да играе в двубоите срещу Санкт Паули и Унион (Берлин) от футболния шампионат на страната.

Заради проблеми с аддукторите футболистът пропусна участието на Борусия (Дортмунд) в Световното клубно първенство в САЩ, както и подготовката на тима за новия сезон.