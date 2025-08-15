В Борусия Дортмунд са регистрирали значително по-ниски печалби от предходния сезон

Германският футболен тим Борусия Дортмунд е регистрирал значително по-ниска печалба през миналия сезон в сравнение с 2023/2024, но същевременно е постигнал рекорден оборот без отчитане на приходите от трансфери.

Главният изпълнителен директор на клуба Ханс-Йоахим Вацке заяви по повод финансите през изминалия сезон, на пресконференция по-рано днес, че печалбата след данъците възлиза на 6,5 милиона евро, което е по-малко от 44,3 милиона евро преди година. Управляващият директор по финансите Томас Трос допълни, че почти цялата печалба ще отиде за акционерите на клуба от Дортмунд.

Цифрата за 2024 година включва трансфера на Джуд Белингам в Реал Мадрид на стойност 100 милиона евро, докато през изминалия сезон бяха постигнати по-малки трансферни приходи, а отчетените 65 милиона евро, които Борусия Дортмунд получи от Челси за Джейми Гитънс през настоящото лято, ще бъдат част от цифрите за сезон 2025/2026. Оборотът без трансферни приходи се е увеличил с 3,3% до рекордните 526 милиона евро. Включително трансферите, цифрата възлиза на 589,6 милиона евро, което е по-малко от 639 милиона евро преди година.

От Борусия Дортмунд заявиха още, че неуспеха за класиране до финала на Шампионската лига, както през 2024 година, също е довел до по-ниски приходи от мърчандайзинг.

"Не искаме да преоткриваме Борусия Дортмунд, а по-скоро да развиваме допълнително клуба. Все още имаме невероятен потенциал и сме в позиция да вдъхновим още повече хора и партньори", каза управляващият директор Карстен Крамер и добави: "Ние сме много, много повече от просто футболен клуб."

Вацке, който е и висш служител в Германската футболна лига и вицепрезидент на Германската футболна федерация, се появи за последен път като главен изпълнителен директор на пресконференцията, но се кандидатира за президент на клуба през есента. Той обаче заяви, че ще оттегли кандидатурата си, ако избирателната комисия предложи настоящия президент Рейнхолд Лунов за още един мандат. Лунов първоначално не е планирал да се кандидатира отново.

Снимки: Gettyimages