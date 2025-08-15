Челси подписва нов договор с Кукурея

Популярни
  15 авг 2025 | 13:05
Челси е постигнал споразумение с Марк Кукурея за удължаване на договора му, твърди Фабрицио Романо. Испанският национал направи силен минал сезон, в който вкара седем гола и записа три асистенции. Той имаше сериозен принос за триумфа на “сините” в Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, както и завръщането в Шампионската лига.

Настоящият контракт на Кукурея е до 2028 г, но Челси иска да го обвърже за по-дълъг период. Това лято интерес към него имаше от Ал-Насър в Саудитска Арабия, но лондончани го смятат за важен играч и нямат намерение да се разделят с него.

