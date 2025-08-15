Челси подписва нов договор с Кукурея

Челси е постигнал споразумение с Марк Кукурея за удължаване на договора му, твърди Фабрицио Романо. Испанският национал направи силен минал сезон, в който вкара седем гола и записа три асистенции. Той имаше сериозен принос за триумфа на “сините” в Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, както и завръщането в Шампионската лига.

Настоящият контракт на Кукурея е до 2028 г, но Челси иска да го обвърже за по-дълъг период. Това лято интерес към него имаше от Ал-Насър в Саудитска Арабия, но лондончани го смятат за важен играч и нямат намерение да се разделят с него.

🚨 Marc Cucurella has signed a new contract at Chelsea! New deal is signed and sealed. 📃✅



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/FTzWR5yjGG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 15, 2025