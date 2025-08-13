Халф на Челси изразил недоволството си от шефовете на клуба

Популярни
  • 13 авг 2025 | 16:20
  • 669
  • 0
Атакуващият полузащитник Карни Чуквуемека е намекнал пред ръководството на Челси, че е разочарован от начина, по който се третират футболистите в клуба. 21-годишният Чуквуемека, който игра под наем в Борусия Дортмунд през втората половина от миналия сезон, включително на Световното клубно първенство, няма желание да се завърне при лондончани, съобщава германският вестник "Билд". Той предпочита да остане в тима от Дортмунд, а Борусия също все още иска да го задържи в редиците си под наем с опция за закупуване. Ръководството на Челси настоява за постоянен трансфер, но Борусия Дортмунд засега държи за нов договор под наем.

Снимки: Gettyimages

