Брандъл: Колапинто да знае, че за Бриаторе пилотите са заменими елементи

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл предупреди аржентинската звезда на Алпин Франко Колапинто, че търпението на Флавио Бриаторе към него може да се изчерпи много бързо.

Брандъл напомни, че Бриаторе приема пилотите като „заменими елементи“ и това може да ускори раздялата с Колапинто.

Очаква се, че 22-годишният Франко ще кара и в първото състезание след лятната пауза на „Зандвоорт“, но след това има реална опасност да бъде сменен от Валтери Ботас.

„Колапинто все още е в тима, нали – обясни Брандъл. – Постоянно се чуват истории за спонсорите му, идват, не идват. Той определено не се справя особено добре. В началото на престоя му в Уилямс той се представяше страхотно. Но след това направи доста катастрофи с колата на Уилямс.

„Това определено не изглежда добре и не носи много надежда за 2026. Но това е проблем за Флавио, знаете, че за него пилотите са заменими елементи. Той защитава тази теза от години. Тук трябва да се справяш с конкуренцията. Ако не постигаш резултати, ще те сменят така, както се сменя крушка. Бързо.“

